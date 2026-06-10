ファミリーマートは6月9日、おにぎり専門店ぼんご監修による2種類のおむすび「大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ」(348円)と「大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ」(358円)全国のファミリーマートで発売した。「ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ」(348円)/「ぼんご監修 大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ」(358円)○「ぼんご」監修シリーズに新作2025年3月に登場した「ぼんご監修手巻おむすび」は、同年8月