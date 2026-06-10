親善試合のアイスランド戦で圧巻のプレー北中米ワールドカップ（W杯）で連覇を目指すアルゼンチン代表のエースであるFWリオネル・メッシは、本大会に向けて順調に仕上がっているようだ。アルゼンチンはアメリカのジョーダン＝ヘア・スタジアムで現地時間6月9日にアイスランドとの親善試合を行い、途中出場したメッシは格の違いを見せつけている。現地時間5月24日に所属するインテル・マイアミの試合で左太もも裏を気にして途中