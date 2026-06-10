約6年ぶりのフルモデルチェンジとなった「アウディQ3シリーズ」2026年5月19日、アウディ ジャパンは、プレミアムコンパクトSUV／SUVクーペ「Q3」および「Q3スポーツバック」をフルモデルチェンジし、同日より販売を開始しました。販売店への問い合わせなどの反響について、首都圏のアウディディーラーに聞いてみました。アウディQ3シリーズは、プレミアムコンパクトセグメントにおいて、10年以上にわたり全世界で累計200万