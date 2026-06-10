オフの移動日に携えていた“アイテム”とは海外ファンも“二度見”したようだ。ドジャース・佐々木朗希投手が、遠征の移動時に左手に携えていたある「庶民派アイテム」が脚光を浴びた。メジャーきってのスター軍団の中でサラリと見せた飾らない姿に対し、米ファンから称賛が送られている。ドキャース公式SNSは8日（日本時間9日）、翌日からの敵地パイレーツ戦に向けて飛行機に乗り込むナインの姿を公開した。お揃いのナイキの