上場以来初の最終赤字に転落したホンダは、株主総会を目前に控えた5月14日、人事案を急遽変更した。子会社の本田技術研究所で常務執行役員を務めていた48歳の四竈真人（しかままひと）氏を新たに取締役候補に加えた。【画像】待ち受けていたのは、元社長の川本信彦氏だったホンダの三部社長。同社の社長OBらが結託し“三部降ろし”を画策していた©時事通信社一部取締役と社長経験者らが結託し“三部降ろし”を画策この