楽天が10日、三木肇監督（49）との双方協議により、同氏が休養し、塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行として10日の巨人戦から指揮を執ると発表した。楽天はここまで21勝36敗1分の借金15で、5位のロッテと7ゲーム差の最下位に沈んでいた。就任2年目の今季、三木監督は序盤から苦戦を強いられ、交流戦ではセ・リーグ最下位の中日、ヤクルトを相手に球団初の開幕6連敗を喫した。5月28日の中日戦では三木谷浩史オーナーが試合前