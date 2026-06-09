渋谷は「若者の街」、巣鴨は「高齢者の街」、秋葉原は「オタクの街」…そうしたイメージは、今も正しいのだろうか？来街者データを分析すると、従来の印象とは違う実像が浮かび上がる。※本稿は、インテージ『なぜ日本人は、それを選ぶのか？データで読み解く時間とお金の使い方』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。渋谷は今も変わらず若者の街のように見えるが…渋谷駅周辺といえば、東急東横線の駅移設による副