白髪がすぐに生えてきて、染めるのがおっくう…と感じていませんか？30代〜60代のESSE読者238名にも「白髪悩み」をアンケート（1月〜2月にWEB上で調査）すると、7割強（168人）が困っていることが判明。ここでは、白髪染めを続けている人と思いきってやめた人、それぞれのリアルな体験談を深掘りしました。思いきって「白髪染め」やめました。グレイヘア派のきっかけ現在、白髪染めをしていない人は、およそ4割の66人。そのなか