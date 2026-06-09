清水エスパルスは9日、京都産業大学に所属するDF小野成夢について、2026／27シーズン（2027年1月）に新加入することが内定したと発表した。小野は2004年12月1日生まれの現在21歳。愛媛FCの育成組織出身で、U−15、U−18と歩を進め、高校3年生の頃には愛媛U−18の高円宮杯JFA U−18サッカープリンスリーグ2022四国優勝に貢献し、自身もMVP（最優秀選手賞）に輝いた。高校卒業後は京都産業大学に進学。京都産業大学ではセンタ