音楽制作レーベル「Arte Refact」は9日、公式サイトを更新。所属クリエイターの一斉退所を発表した。Arte Refactをめぐっては、代表取締役で作曲家の桑原聖氏の不貞行為がSNSで拡散されていた。同事務所所属のソングライター、編曲家の本多友紀は、今後について「新事務所を設立する予定」とした。この日、事務所所属クリエイターが一斉退所した。 Hey! Say! JUMPや=LOVEなどの楽曲に携わってきた本多は、「今後の活動につきま