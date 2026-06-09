午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９２３、値下がり銘柄数は５８１、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中２１業種が上昇。値上がり上位に海運、証券・商品、保険、建設など。値下がりで目立つのは非鉄金属、情報・通信、化学など。 出所：MINKABU PRESS