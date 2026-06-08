歌手の長渕剛（69）と、シャンソン歌手やフラワーアーティストとして活動している志穂美悦子の長男でミュージシャンのWATARU（37）が6日、Instagramを更新。3歳の誕生日を迎えた次女との“顔出し”2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】次女との“顔出し”2ショットや長渕剛を含めた3世代ショット2021年2月に結婚を発表し、4歳の長女・Lalaちゃん、3歳の次女・Yulaちゃんを育てているWATARU。Instagramでは父・長渕剛