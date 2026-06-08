突然ですが皆さん、最近疲れてはいませんか？ 毎日忙しく働き、帰宅してからも家事などに追われ、しばらく“ゆっくりする”時間から離れている人も多いのではないでしょうか？ 社会人として忙しいのは良いことではあると思いたいのですが、やはり休息がないのは厳しいものです。家でゆっくりとした時間を過ごす…もういつからしていないか、思い出せないくらい遠い記憶となっています。常に動き続けていると、体力的にももちろんそ