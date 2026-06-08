北島町では男女バスケットボールの決勝が行われ、こちらも高校生たちが熱い戦いを繰り広げました。豊富な運動量と高さを誇る海部と、硬い守備で勝ち上がった鳴門渦潮の男子決勝。試合前半、海部は朝田の高さを生かしたリバウンドからのシュートなどが決まり、49対37とリードして試合を折り返します。追い上げたい鳴門渦潮は後半、スタメン唯一の3年生・佐藤の意地のシュートで追い上げをみせますが、海部