起源は日本今や自動車のインパネやシートだけでなく、ハイエンドなインテリア、最先端のガジェット、そして現代アートの舞台にいたるまで、日常生活のあらゆるシーンで見掛けるようになった特別な素材、アルカンターラ。【画像】イタリアの職人技と先進的なテクノロジーが融合したアルカンターラが織りなす世界をイタリアで取材（写真16点）2026年4月末、ミラノ・デザインウィークが開催され、世界中からクリエイターやバイヤーが