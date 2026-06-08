滑川市議会の６月定例会がきょう開会し、市長の提案理由説明に手話通訳が本格導入されました。滑川市議会は２０１７年に「手話言語条例」を定め、２０２３年３月から翌２４年の３月まで、試験的に市長の提案理由説明に手話を導入していました。その後、手話の継続を望む声があり、この６月定例会から本格導入しました。きょうは聴覚障害がある市民２人が、市長の提案理由説明に手話通訳を見ながら時折、頷くなどしていました。県議