横浜港で実証実験が始まった洋上浮体型データセンター＝2026年3月、横浜市中区生成人工知能（AI）やクラウドサービスの普及で需要が高まるデータセンターを海上に設置し、太陽光で全電力をまかなう実証実験が横浜市中区の横浜港で始まった。大量に消費する電力や建設用地に絡む問題の解消策として期待され、将来的には洋上風力発電所と組み合わせた商業化も視野に入れる。（共同通信＝道下健弘）「日本を囲む海を活用し、課題