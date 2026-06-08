様々な浮世絵作品を企画・制作する株式会社版三は、国民的アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』の世界観を浮世絵の技法で表現する「ゲゲゲ浮世絵」シリーズを展開している。■期間限定での再販が決定その中の一作で、期間限定で販売された「花散しの友誼」は、発売直後から大きな反響を呼び、販売期間終了後も数多くの再販を望む声が寄せられていた。その要望に応え、期間限定での再販が決定した。2026念6月10日〜6月30日までの期間限定でオン