8日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数272、値下がり銘柄数1128と、値下がりが優勢だった。 個別ではＦＤＫがストップ高。ロココは一時ストップ高と値を飛ばした。ネオマーケティング、イーソル、Ｃａｓａ、ルックホールディングス、ムーンバットなど7銘柄は年初来高値を更新。ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎ、テクノマセマティカル、セーラー広告、手間いらず、テイツ&