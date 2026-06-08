日銀が利上げへ日銀が6月16日の政策決定会合での利上げがほぼ確実になっている。市場は3日の植田総裁の講演で利上げを示唆したと受け取り、織り込んだ。万一、日銀が利上げを見送るようなら、長期金利が跳ね上がってしまいかねず、もはや後戻りはできない。なにより、円安がジワジワ進行している。総裁発言は利上げへの地ならしではあるが、冷静にみれば、日銀は利上げをせざるえない状況に追い込まれたと言えるだろう。日銀の利上