ヒルトン京都は、サマーランチ＆ディナービュッフェ「Refresh＆Recharge！」を6月19日から9月10日まで開催する。ビーガンパイナップルサラダ、マンゴーチキンカレー、スイカライス、ヨーグルトと香辛料で仕上げたチキンマライティッカ、ガーリックシュリンプ チリレモン、夏野菜を取り入れたサマーサラダ、ガスパチョ シューター、マンゴークリームチーズ、丹波鶏モモ肉のグリルマンゴーサラダ、鱸の柑橘マリネ、週末ディナー限定