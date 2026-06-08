● 今日は2026年6月8日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。☆今日の12星座占い・注目ポイント☆2026年6月8日の12星座占いでは、やぎ座が総合運1位。あなたの魅力や長所が、まっすぐ周りに伝わる嬉しい日！2位はおとめ座、3位はうお座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がかに座とさ