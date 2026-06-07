6月8日(月)22:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：海江田哲朗さん｜スタンド・バイ・グリーン?22:05〜 川崎F-広島：中野和也｜SIGMACLUBweb?22:20〜 川崎F-広島：江藤高志｜川崎フットボールアディクト?22:35〜 浦和-岡山：河合貴子｜浦レポ by 浦和フットボール通信?22:50〜 FC東京-C大阪：後藤勝｜