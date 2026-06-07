俳優の大地真央さん（70）が2026年6月2日、自身のインスタグラムを更新。12歳年下でインテリアデザイナーの夫・森田恭通さん（58）と船上のランチを楽しむ様子を披露した。「乗船させていただきました」大地さんは、「お友達のご主人のヨットにお友達と乗船させていただきました」といい、船上で森田さんとランチタイムを過ごす姿を投稿した。「海風は少し寒かったですが、ヨットには最適なお天気で最高のクルージングでした」とつ