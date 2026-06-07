元ブラジル代表MFオスカルが日本のアウェーユニを着用元ブラジル代表MFオスカルが日本代表のアウェーユニフォーム姿を自身のSNSで披露した。ファンからも「どういうつながりだ？」と反響を呼んでいる。日本は北中米ワールドカップ（W杯）に8大会連続8回目の出場を果たす。今大会で着用するユニフォームのアウェーは白を基調に虹色のピンストライプが特徴となっており、そのデザイン性の高さ国内外で注目を集めている。そんな