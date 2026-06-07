【モデルプレス＝2026/06/07】SixTONESの森本慎太郎と田中樹が、6月6日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。ジェシーの“可愛い”一面について語る場面があった。【写真】SixTONESジェシー「彫刻みたい」話題の肉体美◆SixTONES森本慎太郎＆田中樹、幼少期の習い事遍歴告白この日、グループ名にちなんだ「6」が並ぶ「6月6日」の放送であることから