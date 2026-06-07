グラスノーを60日間の負傷者リストに移行ドジャースにまたも故障者のニュースが舞い込んだ。球団は6日（日本時間7日）、タイラー・グラスノー投手を60日間の負傷者リスト（IL）へ移行したと発表した。試合開始約3時間前に届いた一報に、ファンからはため息が漏れた。球団は右腕ニック・フラッソ投手を40人枠に登録し、その枠を空ける形でグラスノーを60日ILへ移行。球団公式X（旧ツイッター）が発表を投稿すると、「ドジャース