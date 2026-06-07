元メジャーアーティストの二人組・YOWAME（Takuro、812）が、自身のYouTubeチャンネルで「【閲覧注意】「ライブハウスはもう冷めてる」新人バンドマンの悲痛な叫び…実は10年前から〇〇が激変していた。客足が完全に途絶えた誰も言わない音楽業界の致命的な罠【最悪の結末】」を公開した。「ライブハウスシーンが冷めている」という若手バンドマンからの切実な悩みに答え、10年前と現在のライブハウス事情の激変