トキエアは、6月限定特別運賃キャンペーン「初夏の空へ、気ままにトリップ」を6月3日から27日まで実施している。設定路線と片道最低運賃は、名古屋/中部〜札幌/丘珠線が平日7,000円、土・日・祝日8,000円。空港施設使用料が別途必要となる。搭乗期間は6月7日から30日まで。販売座席数を限定し、一部便を対象外としている。対象運賃はトキトク。