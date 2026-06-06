マンシーは5日に相手一塁手のバルガスと接触→交代粋な対応に米国ファンから称賛の声が送られている。ドジャースのマックス・マンシー内野手は4日（日本時間5日）の敵地でのダイヤモンドバックス戦で、相手一塁手と激突して負傷交代。自身の状態が心配されるなか、翌日には激突相手へ贈っていた“プレゼント”の内容が判明。「めっちゃ素晴らしいじゃないか」「上品な行動だ」と大きな感動を呼んでいる。思わぬアクシデントだ