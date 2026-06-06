青天井の盛り上がり。屋内で開催されるSATANIC CARNIVALにおいて、そんな言葉が思い浮かぶライブを繰り広げたのが10-FEETだ。その10-FEETがこの日、計8バンドが出演したSATAN STAGEの4番目なのだから、SATANIC CARNIVALの界隈はどれだけ層が厚いんだという話なのだが、それはさておき、オーディエンスが掲げる色とりどりのマーチャンのタオルに迎えられた3人は、「置いていかれるなよ」とTAKUMA(Vo, G)が声を上げ、「VIBES BY VIBE