【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月7日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、地球にいいことを考えるSDGsな1週間「Good For the Planetウィーク」、略して「グップラ」にお届けする2時間スペシャル。 名物企画「グリル厄介」に、俳優・竹内涼真が参戦。世界遺産富士山の麓、富士五湖を侵略する外来種の捕獲に挑む。 さらに、「100人食堂」に元プロ卓球選手・石川佳純が初参加。得意の料理と卓球で、過疎