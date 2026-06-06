阪神は楽天3連戦を「スタジアム・ヒーロー・デー」として開催阪神は5日からの楽天との3連戦を「スタジアム・ヒーロー・デー」として開催。選手や首脳陣は特別ユニホームを着用して試合に臨んでいる。特別ユニホームは球場を象徴する鮮やかな緑色「甲子園グリーン」と球場の壁面を想起させるアイボリーを基調としたデザインに。ラッキーセブンの風船も黄色ではなく、緑だった。5日は左腕・高橋遥人が7回10奪三振1失点で7勝目