喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」の公式「X」アカウントが、「コメ活マトリクス」と題したメニューの分布図（メニューマップ）を公開し、SNS上でツッコミの声が相次いでいます。【画像】いやいや…ツッコミ続出のメニューマップ「コメ活マトリクス」を見るコメダのマトリクス表にツッコミ続々！公式アカウントは、「何にしようかな〜と迷った時に使ってほしいマトリクスを作ってみました！」とコメント。「コメ活マトリクス」