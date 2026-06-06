喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」の公式「X」アカウントが、「コメ活マトリクス」と題したメニューの分布図（メニューマップ）を公開し、SNS上でツッコミの声が相次いでいます。

【画像】いやいや… ツッコミ続出のメニューマップ「コメ活マトリクス」を見る

コメダのマトリクス表にツッコミ続々！

公式アカウントは、「何にしようかな〜と迷った時に使ってほしいマトリクスを作ってみました！」とコメント。「コメ活マトリクス」の画像を投稿しました。

「コメ活マトリクス」の横軸は左が「お食事系」、右が「デザート系」。縦軸は上が「ボリューミー」、下が「ライト」に分類されています。

全19メニューが配置されており、「お食事系」かつ「ボリューミー」なメニューとして「カツパン」、「お食事系」かつ「ライト」なメニューとして「コメチキ（6ヶ）」、「デザート系」かつ「ボリューミー」なメニューとして「シロノワール」、「デザート系」かつ「ライト」なメニューとして「珈琲ジェリー」などが並びます。

「ちなみにこの“コメ活マトリクス”配置これで合ってますか？」という公式アカウントのコメントに対し、X上では「いや、手作りたまごドッグをそこに置くなし（笑）」「珈琲ジェリーはソフトクリームよりボリューミーでしょ」「豆菓子以外は真ん中より上なのでは」「だまされてはなりません。ミニサラダは全然ミニじゃありません」「コメダに『ライト』というカテゴリーはありません（断言）」とツッコミの声が続々と寄せられています。