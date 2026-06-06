©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 先日、久しぶりにいちご狩りに行きました！ あまりの美味しさに感動して、38個も食べてしまいました。 歳の数だけ食べたら縁起良いとかないですか？ 塚本麻里衣