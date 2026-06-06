ソフトバンクの川瀬晃は復帰戦で2安打1打点パ・リーグ主催のファーム公式戦は6日に2試合が行われた。西武はCAR3219フィールドで楽天に6-3で勝利。ソフトバンクはタマスタ筑後で広島に3-14で敗れた。西武は初回、佐藤太陽内野手と秋山俊外野手の連打などで1死二、三塁から、栗山巧外野手の適時打で2点を先制。4回は古賀輝希内野手の犠飛で1点、5回は山村崇嘉内野手と蛭間拓哉外野手の連続適時打で2点を奪いリードを広げる。7回