イランとの戦争はいまだ落とし所を見いだせていない様子だが、その一方で、アメリカ国内では着々と、トランプの好き勝手に改造が進んでいる。その象徴が、金ピカの防空結界「ゴールデンドーム」。中間選挙を前にいよいよ活発になってきたトランプ陣営の「工作」を読み解く。