Dianaがイニング間イベントに登場DeNAオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」が、球団の「I☆YOKOHAMA」シンボルキャラクターのチャピーと繰り広げる“あざとさ”が「本当にかわいい」などと話題となっている。2日に横浜スタジアムで行われたDeNA-楽天戦での2回裏に行われたイニング間イベント「本物を見ぬけ！リアルフェイク」の様子を「パーソル パ・リーグTV」が公式YouTubeで公開。dianaの3人とチャピーが登場した。