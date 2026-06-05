宮本浩次が6月10日、ニューアルバム『I AM HERO』をリリースする。リリースを来週に控えたこのタイミングで、アルバム『I AM HERO』のライナーノーツが到着した。ライナーノーツを手掛けたのは『ROCKIN’ON JAPAN』編集長山崎洋一郎氏。このライナーノーツを手掛かりに、未発表の新曲群も含めたアルバムの全貌に大いに期待いただきたい。◆◆◆■『I AM HERO』ライナーノーツ宮本浩次のニューアルバム『I AM