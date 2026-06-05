7月3日のパドレス戦で「ONE PIECE Night」を実施“高額”ぶりにファンの悲鳴が飛び交っている。ドジャースは7月2日（日本時間3日）、ドジャースタジアムでのパドレス戦で「ONE PIECE Night」を実施する。来場者特典として、麦わら帽子に加えて限定版カードも配布されることが決まり、チケット価格が上昇。ファンは「なんてこった」と頭を抱えている。ドジャースの球団公式X（旧ツイッター）は6月4日（同5日）、本拠地で開催さ