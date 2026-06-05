「シンプルすぎて」篇CMカット ６月19日にデビュー２周年を迎える４人組ガールズグループIS:SUE（イッシュ）が、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）オンライン専用ブランド“LINEMO（ラインモ）”と「SUPER SIMPLE」をテーマとしたコラボレーションを実施。異例のショート動画40本超え＆ローンチから18日間連続、毎朝７時投稿。さらには13週連続公開のビッグプロジェクトを始動する。【動画】IS:SUEが出