米SpaceXは現地時間4日、クラスA普通株式5億5555万5555株の新規株式公開（IPO）に向けたロードショーを開始したと発表した。1株あたり135ドルの想定公開価格に基づくと、750億ドル（約12兆円）近くを調達する見込み。NasdaqおよびNasdaq Texasへティッカーシンボル「SPCX」で上場する予定だ。 SpaceX IPO発表資料より 日本での取り扱い 日本市場向けには、関東財務局へ有価証券届出書が提出されて