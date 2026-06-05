2026年7月からTOKYO MX、BS11、AT-Xにて放送開始、各配信サイトにて放送後一斉配信開始される、TVアニメ『ヤニねこ』。ヤニねこ役・夏吉ゆうこさんのインタビューが公開された。作品の印象から出演が決まった際の心境、実際に演じるにあたって意識していることやアフレコでの出来事まで、たっぷり語っている。＞＞＞場面カットや夏吉ゆうこをチェック！（写真7点）【ヤニねこ役・夏吉ゆうこインタビュー】──はじめに、本作への出