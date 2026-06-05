5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比810円安の6万6530円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万6661.47円に対しては131.47円安。出来高は2万7510枚となっている。 TOPIX先物期近は3952ポイントと前日比6.5ポイント高、現物終値比2.44ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 66530-810