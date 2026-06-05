西武・松本航投手は6回3失点…DeNAに勝利4日にパ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで行われた日本ハム-中日は、6-1で日本ハムが勝利した。先発の細野晴希投手は2回にミゲル・サノー内野手に本塁打を浴びるも、5回1失点と好投。打線は2回に水谷瞬外野手の本塁打で同点とし、3回にはアリエル・マルティネス捕手の本塁打で勝ち越す。4回に阪口樂内野手の適時打、5回にもマルティネス