ESSEonlineに掲載された記事のなかから、6月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！画廊と美術館勤務を経て、現在は月4万円の年金を軸に「1日1000円」の暮らしを実践している75歳のエッセイスト、小笠原洋子さん。今回は、そんな小笠原さんが昨年経験されたという長期入院について、当時の大変だったことや、入院生活で本当に必要だと感じたものについて聞いてみました。※ 記事の初出は2025年6月。年齢を含め内容は執筆時の