スポーツ幼児園の園児が食育の一環として、大分県杵築市で初めて田植えに挑戦し泥の感触を体験しました。 【写真を見る】園児が田植え体験初めての体験に「ぬるぬるしてこわい」大分 （園児）「ぬるぬるしてこわい」 県内に3つの園があるスマイスセレソンスポーツ幼児園では、子どもたちに食べ物の大切さを知ってもらおうと食育活動を行っています。 別府園の園児65人が4日、杵築市山香町にある伊藤和幸さんの