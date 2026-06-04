韓国代表はエルサルバドル相手に1-0で勝利

韓国代表は現地時間6月3日に行われた2026年北中米ワールドカップ（W杯）前の最後の評価試合でエルサルバドル代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。

勝利したものの、韓国メディア「朝鮮日報」は「FIFA ランク100位の相手に1得点にとどまった」と報じている。

W杯前最後のテストマッチに臨んだホン・ミョンボ監督率いるチームは、メキシコのグアダラハラに設けるベースキャンプへ出発する前の大一番を迎えた。5月30日に行われたトリニダード・トバゴ戦（5-0）で複数得点を挙げたソン・フンミンやイ・ガンインらをベンチに温存してスタートした一戦は、前半をスコアレスで折り返したものの、後半11分に試合を動かす。

ペナルティーエリア右外で得たFKのチャンスで、イ・ドンギョンが左足を一振り。同メディアは「左足のカーブでゴールの右隅を完璧に狙い、相手GKが遅れてダイビングを試みたが、ボールをただ眺めるしかなかった」と鮮やかな先制の場面を描写し、「イ・ドンギョンの爽快なフリーキック一発でこじ開けた」と絶賛の言葉を寄せた。

劇的な形でメンバー入りを果たしたアタッカーは、前戦でのアシストに続く大仕事で価値を証明した。その後チームは後半17分にソン・フンミンら主力を大量投入して追加点を狙ったものの、試合はそのまま1-0でタイムアップ。FIFAランキング100位の格下を相手に2連勝で収穫を得た一方、1得点にとどまり課題を残した。

同メディアは「FIFAランキング100位のエルサルバドル相手に1得点にとどまり、物足りない結果となった」と言及。さらに同国メディア「kihoilbo」も「格下相手に1-0の辛勝」と見出しを打ち、「激しいプレッシャーにさらされ、ビルドアップでのミスや、左右のウイングバック裏のスペースの露呈など、本大会を控えて改善すべき課題も浮き彫りになった」と、指摘している。

韓国はこのあとキャンプ地へと移動し、本大会でチェコ、メキシコ、南アフリカとの対戦を控えている。（FOOTBALL ZONE編集部）