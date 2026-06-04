敵地ダイヤモンドバックス戦で今季10度目のマウンド【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。6回を投げて被安打2、6奪三振1四球無失点の投球で6勝目をマークし、打っては4打数3安打2四球で5出塁の活躍だった。この日、本塁打で援護したカイル・タッカー外野手は、試合後の取材で躍動し